Недавно министр обороны России Сергей Шойгу окончательно потерял здравый смысл и заявил, что украинцы вроде бы начали разрабатывать оружие массового поражения. "Грязная бомба" через два дня после своего рождения в больном воображении кремлевского чиновника получила черновицкую прописку. Об этом написали вражеские СМИ.

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Ядерную бомбу "собирают" в Черновцах

Военный "эксперт" Александр Артамонов в эфире одной из российских информационных помоек начал рассказывать о том, что украинские власти "разрабатывают" аналог ядерного оружия. Конечно, до такой "гениальной" идеи – создать оружие массового поражения – мы сами додуматься не могли, поэтому за этим вроде бы стоят британские спецслужбы.

Иллюзорную бомбу Киев собирает не обойдёт, а в Черновцах. Более того, началось это все задолго до начала "специальной военной операции" 24 февраля. Логику оккупантов очень трудно понять. После этого заявления возникает очень много вопросов, в частности, если Кремль знал, что украинские власти разрабатывают аналог ядерного оружия, то почему об этом сказали только сейчас. Почему российские войска в таком случае вообще решили воевать с Украиной, если она "может применить" оружие массового поражения.

Не стоит воспринимать всерьез слова российских "лидеров мнений", однако посмеяться над их заявлениями можно.

Артамонов заявил, что Киев разрабатывает бомбу в Черновцах: смотрите отрывок из видео из ютуб-канала Сергея Стерненко

Российская пропаганда в действии: Кремль разгоняет фейк о бомбе

Сами придумали – сами в это поверили и собираются реагировать. Именно так лучше всего можно описать всю эту шумиху в российском информационном пространстве вокруг "грязной бомбы". В Кремле уже "серьезно" заверили, что они решительно отреагируют на то, что Киев применит оружие массового поражения.

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Пока украинские власти ничего не заявляли о восстановлении ядерного потенциала и разработке "грязной бомбы". Министру обороны Алексею Резникову даже пришлось объяснять, почему слова Шойгу – это полная дурь. По его словам, Украина борется за то, чтобы прогнать оккупантов со своей земли. Сама мысль о применении летального оружия отвратительна.

Достойно внимания – для чего Кремлю фейк о "грязной бомбе": смотрите видео