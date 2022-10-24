Після нелюдської заяви від Красовського почали відхрещуватися навіть запеклі російські пропагандисти. Зокрема, Маргаріта Сімоньян заявила, що зупиняє з ним співпрацю.

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Росіяни в Україні коять моторошні злочини та по-звірячому розправляються з дітьми й дорослими. Водночас як би не біснувалися окупанти, вони ніколи цього не визнають. Натомість брешуть та вигадують все абсурдніші виправдання власним звірствам.

Тим часом божевілля Красовського вирвалося назовні, й "свої" швиденько перевзулися. Навіть заявили, що таке казати – "дико".

Красовський опублікував цинічне "вибачення"

Красовський зрозумів, що може втратити гроші. А відлучення від "корита" Кремля, вочевидь, аж ніяк не входило у його плани. Тому пропагандист видав цинічне "вибачення". Зокрема, збрехав, що думає про дітей "по обидва боки лінії фронту" та начебто не бажає нікому зла.

Окрім того, Красовський визнав, що він – ідіот. Звичайно ж, не обійшлося у пості з "вибаченням" без згадки Сімоньян. Мабуть, пропагандист сподівається, що його візьмуть на роботу знову.

Кулеба відреагував на скандальну заяву

Красовський в ефірі Russia Today показав, що у ньому не залишилося нічого людського й запропонував топити українських дітей, якщо ті не хочуть, аби Україна була окупована Росією.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – закликав негайно заборонити у світі роботу Russia Today. Кулеба наголосив, що заява Красовського – це агресивне розпалювання геноциду. Окрім того, пропагандист має відповісти за свої слова.

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