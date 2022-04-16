Пропагандисты придумали новый фейк: теперь американцы якобы "накачивают" ВСУ наркотиками

Русские придумали забавный фейк о том, что американцы якобы дают украинским воинам специальные наркотики, чтобы те были выносливыми и не чувствовали боли.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга, сообщает 24 канал.

К теме Почему Россия разгоняет фейк, что Украина хочет нанести удар по ее территории: объяснение Лещенко

Лещенко также напомнил, что где-то месяц назад россияне на своих государственных официальных ресурсах заявляли, что обнаружили в Мариуполе лабораторию, где изготавливали "боевые наркотики".

Теперь они говорят, что, вроде бы, американцы "накачивают" бойцов ВСУ наркотиками, что они были более стойкими и не чувствовали боли,

– рассказал советник главы ОП.

По его словам, при этом пропагандисты проводят параллель с Третьей Рейхом и говорят, что там также было использование наркотиков.

"Украинские ВСУ не производят и не потребляют никаких наркотических средств для поддержания боевого духа. Верьте только официальным СМИ и ВСУ", – добавил Лещенко.

К слову, Российские пропагандисты очень любят манипулировать и использовать фейки. Стало известно, что они готовят новый дипфейк с Зеленским, где он якобы будет говорить о Мариуполе. Детали – читайте в статье.

Интересное видео – Зеленский говорит, что Путин может применить ядерное оружие