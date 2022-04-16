Пропагандисти вигадали новий фейк: тепер американці нібито "накачують" ЗСУ наркотиками

Росіяни вигадали кумедний фейк про те, що американці нібито дають українським воїнам спеціальні наркотики, щоб ті були витривалими та не відчували болю.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Лещенко також нагадав, що десь місяць тому росіяни на своїх державних офіційних ресурсах заявляли, що виявили в Маріуполі лабораторію, де виготовляли "бойові наркотики".

Тепер вони кажуть, що, начебто, американці "накачують" бійців ЗСУ наркотиками, що вони були більш стійкими та не відчували болю,

– розповів радник глави ОП.

За його словами, при цьому пропагандисти проводять паралель з Третій Рейхом та кажуть, що там також було використання наркотиків.

"Українські ЗСУ не виготовляють та не споживають жодних наркотичних засобів для підтримки бойового духу. Вірте лише офіційним ЗМІ та ЗСУ", – додав Лещенко.

До слова, Російські пропагандисти дуже люблять маніпулювати та використовувати фейки. Стало відомо, що вони готують новий діпфейк з Зеленським, де він нібито говоритиме про Маріуполь. Деталі – читайте у статті.

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