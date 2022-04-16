По имеющейся информации, в ближайшее время оккупанты готовятся запустить новый дипфейк с президентом Владимиром Зеленским.

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В рамках этой российской спецоперации хотят создать впечатление, что президент скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности, Мариуполю.

"Будьте бдительны и доверяйте информацию только из проверенных источников", – добавили в Центре.

Что такое дипфейк Это технология искусственно созданных видео, где фактически "переносят" лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом, а нейросети генерируют нужное изображение.

Россия уже использовала дипфейк в войне

В середине марта россияне обнародовали фиктивное "заявление президента Владимира Зеленского", в котором он якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Его активно разгоняли пророссийские телеграм-каналы и отдельные ресурсы, взломленные хакерами.

Кстати, советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, зачем Россия разгоняет фейк о том, что Украина хочет нанести удар по ее территории. По его словам, для этого есть две причины. Также политик продемонстрировал перехваченный разговор СБУ.

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