В районе Доборополья и Покровского направления в Донецкой области россияне используют тактику малых штурмовых групп, которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Такие действия оккупантов создают ложное впечатление продвижения на картах.

Сейчас в районе Доброполья фиксируются лишь малые группы российских военных, что не означает взятие территории под контроль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

Какова ситуация в Доброполье и на Покровском направлении?

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковника Виктора Трегубова, россияне используют тактику пропитки. Определенное количество малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции, пытается обойти первую линию, пробраться сквозь зону и пройти дальше.

Когда оккупанты идут дальше, они пытаются вступать в огневой контакт с украинскими ребовцами, или с украинскими дронщиками, или пытаются где-то накапливаться.

Трегубов отметил, что это малые группы по несколько человек и их присутствие фиксируется на картах из открытых источников. Однако стоит понимать, что речь не идет о том, что россияне взяли эту территорию под контроль и это совершенно не так, как оно выглядит на карте.

И поэтому на картах из открытых источниках кажется, что вот "о Боже, русские продвинулись" там на... в последний раз звучало, кажется, 12 километров вглубь украинской территории. Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль,

– объяснил он.

А также добавил, что это не означает, что будто вражеские войска контролируют весь путь, который прошли. По его словам, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в подвале и туда прибыли резервы украинских сил для их уничтожения.

К слову, ранее в DeepState отметили, что начало пути на Доброполье у россиян состоялось с огневого контроля дронами. Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей.

Для российских войск уже есть заранее определенные конечные точки, которых они должны достичь, и сейчас оккупанты проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты.