У районі Доборопілля та Покровського напрямку на Донеччині росіяни використовують тактику малих штурмових груп, які намагаються проникнути вглиб українських позицій. Такі дії окупантів створюють хибне враження просування на мапах.

Наразі у районі Добропілля фіксуються лише малі групи російських військових, що не означає взяття території під контроль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Збройні сили України.

Яка ситуація в Добропіллі та на Покровському напрямку?

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" підполковника Віктора Трегубова, росіяни використовують тактику просочення. Певна кількість малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції, намагається обійти першу лінію, пробратися крізь зону та пройти далі.

Коли вони йдуть далі, вони намагаються вступати до вогневого контакту з українськими ребівцями, або з українськими дронщиками, або намагаються десь накопичуватися,

– пояснив Трегубов.

Він наголосив, що це малі групи по кілька осіб і їх присутність фіксується на мапах із відкритих джерел. Однак варто розуміти, що мова не йде про те, що росіяни взяли цю територію під контроль і це абсолютно не так, як воно виглядає на карті.

Трегубов також додав, що це не означає, що ніби ворожі війська контролюють весь шлях, який пройшли. За його словами, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися у підвалі й туди прибули резерви українських сил для їхнього знищення.

До слова, раніше у DeepState зазначили, що початок шляху на Добропілля у росіян відбувся з вогневого контролю дронами. Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, які створяться після досягнення цілей.

Для російських військ вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких вони мають досягнути, і зараз окупанти проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти.