На цій ділянці фронту ворог радше за все повторює свою тактику, якої дотримувався під Авдіївкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як росіяни атакують біля Добропілля?

ISW пише, що росіяни, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухетське, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне, які розташовані на південний схід від Добропілля, а також Маяк і Панківку, що на схід від населеного пункту.

Крім вищезгаданого, за даними аналітиків, передові російські штурмові підрозділи та "інфільтраційні" групи діють поблизу Кучерів Яру, що на північний схід від Добропілля, Нового Шахового та Білицького. Радше за все на цьому не зупиняться.

Зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча російські війська, ймовірно, намагатимуться перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні найближчими днями,

– ідеться у звіті.

Аналітики вважають, що подібну тактику проникнення російська армія застосовувала ще в середині квітня 2024 року, щоб полегшити для себе захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки, що у Донецькій області.

"Наступні кілька днів в районі Покровська, ймовірно, будуть критичними для здатності України запобігти прискоренню російських успіхів на півночі та північному заході від Покровська", – наголошують аналітики в оприлюдненому звіті.

Нагадаємо, нещодавно аналітики DeepState повідомили, що поблизу Добропілля зараз складається доволі хаотична обстановка. Ворог знайшов прогалини в обороні, якими буде користуватися, аби рухатися далі, продовжуючи розвивати успіхи.