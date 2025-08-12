Украина подтягивает резервы на Покровское направление, где серьезно обострилась ситуация. Главная задача этих сил сдержать наступление противника, который пытается прорвать оборону.

Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что определенные группы российских войск пошли в обход наших позиций. Тогда они попытались продвигаться вглубь территории.

В чем главная опасность на Покровском направлении?

Украина направила дополнительные силы на этот участок, чтобы враг не смог закрепиться и для того, чтобы уничтожить оккупационные подразделения. Ситуация сейчас очень серьезная. Покровское направление самое интенсивное по количеству боев.

Создается впечатление, что накануне переговоров с Трампом, Россия хочет показать свою способность воевать. Возможно, они хотят, чтобы президент США увидел это и еще больше склонял Украину к уступкам.

"Для того, чтобы Путин не мог апеллировать к Трампу, что у него якобы есть серьезное преимущество на линии фронта, – мы подтягиваем наши военные силы. Я неоднократно подчеркивал, что Покровское направление имеет не военное, а политическое значение для Путина", – подчеркнул Иван Тимочко.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Когда-то глава Кремля заявил, что оккупационная армия зайдет в Покровск за несколько дней. Уже прошло более года, а враг до сих пор не продвинулся в наш район обороны.

В районе Покровска и Мирнограда ситуация очень серьезная. Также мы знаем, что противник проводит атаку на Новопавловском и Константиновском направлениях, то есть пытается наступать одним большим фронтом с целью оккупации Донецкой области с востока и юга,

– отметил Тимочко.

Также не надо забывать, что активные бои продолжаются в районе Часового Яра и Торецка. Это тоже Донецкая область, там враг хочет реализовать свою агрессивную военную стратегию, которая прежде всего связана с полной оккупацией области.

Украинские воины делают все возможное, чтобы этого не допустить. Со дня на день ситуация станет более понятной. Также не стоит поддаваться панике, ведь ДРГ противника уже заходили в Покровск, но там их сразу уничтожали.

Напомним, российские военные предприняли попытку прорваться возле Доброполья в Донецкой области. В Генштабе объяснили, что небольшие группы диверсантов действительно зашли в ряд сел, но часть уже удалось уничтожить. Ситуация динамичная, но о прорыве обороны говорить неправильно.