Наступают одним большим фронтом, – Тимочко назвал основные угрозы возле Покровска
- Украина подтягивает резервы на Покровское направление для сдерживания наступления российских войск.
- Россия атакует на нескольких направлениях в Донецкой области, пытаясь оккупировать ее, но украинские военные сдерживают агрессию.
- Ситуация в районе Покровска, Мирнограда, Часового Яра и Торецка является очень серьезной, украинские силы делают все возможное, чтобы предотвратить прорыв.
Украина подтягивает резервы на Покровское направление, где серьезно обострилась ситуация. Главная задача этих сил сдержать наступление противника, который пытается прорвать оборону.
Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что определенные группы российских войск пошли в обход наших позиций. Тогда они попытались продвигаться вглубь территории.
К теме Карта Deep State не совсем точная, – офицер НГУ честно рассказал о ситуации возле Покровска
В чем главная опасность на Покровском направлении?
Украина направила дополнительные силы на этот участок, чтобы враг не смог закрепиться и для того, чтобы уничтожить оккупационные подразделения. Ситуация сейчас очень серьезная. Покровское направление самое интенсивное по количеству боев.
Создается впечатление, что накануне переговоров с Трампом, Россия хочет показать свою способность воевать. Возможно, они хотят, чтобы президент США увидел это и еще больше склонял Украину к уступкам.
"Для того, чтобы Путин не мог апеллировать к Трампу, что у него якобы есть серьезное преимущество на линии фронта, – мы подтягиваем наши военные силы. Я неоднократно подчеркивал, что Покровское направление имеет не военное, а политическое значение для Путина", – подчеркнул Иван Тимочко.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Когда-то глава Кремля заявил, что оккупационная армия зайдет в Покровск за несколько дней. Уже прошло более года, а враг до сих пор не продвинулся в наш район обороны.
В районе Покровска и Мирнограда ситуация очень серьезная. Также мы знаем, что противник проводит атаку на Новопавловском и Константиновском направлениях, то есть пытается наступать одним большим фронтом с целью оккупации Донецкой области с востока и юга,
– отметил Тимочко.
Также не надо забывать, что активные бои продолжаются в районе Часового Яра и Торецка. Это тоже Донецкая область, там враг хочет реализовать свою агрессивную военную стратегию, которая прежде всего связана с полной оккупацией области.
Украинские воины делают все возможное, чтобы этого не допустить. Со дня на день ситуация станет более понятной. Также не стоит поддаваться панике, ведь ДРГ противника уже заходили в Покровск, но там их сразу уничтожали.
Напомним, российские военные предприняли попытку прорваться возле Доброполья в Донецкой области. В Генштабе объяснили, что небольшие группы диверсантов действительно зашли в ряд сел, но часть уже удалось уничтожить. Ситуация динамичная, но о прорыве обороны говорить неправильно.