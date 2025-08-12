Как рассказал 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко сейчас важно не поддаваться панике. Ведь ситуация возле Покровска не совсем такая, как описывают в социальных сетях и некоторых СМИ.

Что происходит возле Покровска?

Действительно на этом направлении присутствуют диверсионные группы, происходят ежедневные боестолкновения. Но там сосредоточении одни из лучших подразделений Сил обороны, которые прямо сейчас локализуют атаки, уничтожают противника, берут в плен.

Силы обороны делают все возможное, чтобы не произошло никакого прорыва. Так, оккупанты пользуются травой, продвигаются полями, улицами, посадками. Действуют методом просачивания, то есть наступают группами по 2 – 3 человека,

– рассказал Владимир Назаренко.

К сожалению, есть единичные случаи, когда россиянам удается пройти, спрятаться в подвале, переодеться в гражданскую одежду и ждать. Но это точно не прорыв обще регулярных войск через наши боевые порядки. Говорится о мелких группах российских солдат.

Сегодня тысячи украинских военных максимально работают над тем, чтобы остановить врага. Эта работа не останавливается.

"Линия, которая была нарисована, на Deep State, не совсем соответствует действительности. Когда выходит какая-то история в публичное пространство, то самое главное – не навредить Силам обороны, не выдать расположение, наши действия и планы", – подчеркнул офицер.

Сейчас ситуация не паническая, надо дать время украинским подразделениям выполнить свою работу и отбросить врага. На этом направлении действительно очень сложно, противник имеет чрезвычайно большое количество ресурса в виде живой силы, но на 4 году войны мы понимаем, что это не является решающим фактором.

Бригада "Рубеж" проводит сбор на дроны, которыми можно сбивать "Шахеды", Важно делать это как можно ближе к территории врага. Антишахедные дроны – одно из самых эффективных средств.

Заметим, в Стратегическом командовании ВСУ сообщили, что информация о прорыве врага в Донецкой области не является правдивой. Вражеские группы действительно пытаются обойти наши позиции, чтобы попасть в тыл, но их уничтожают. Такие действия пока не привели к изменениям на фронте

В Вооруженных Силах подтвердили, что оккупанты используют тактику малых штурмовых групп. Так складывается ложное впечатление об их продвижении, которое мы видим на картах. Но сейчас не говорится о контроле врага над территорией, где якобы произошел прорыв. Поэтому сообщения о "потере 12 километров" не являются проверенными.