В Киеве 18 августа состоялось прощание с известным украинским художником и военным Давидом Чичканом.

Как происходило прощание?

Церемония прощания началась в Михайловском соборе, после чего люди сформировали колонну за машиной с телом павшего воина. Они прошли по Михайловской улице до Майдана Независимости, скандируя: "Слава Герою Давиду Чичкану".

На площади собрались сотни людей – родные, побратимы, друзья и все, кто хотел отдать дань уважения художнику. Многие из них держали в руках флаги с анархистской символикой.

Он мог посвятить себя искусству, но он выбрал защиту Родины. Он никогда не прятался за спинами собрата. Он честно и добросовестно выполнял свои обязанности. Он был искренним к людям, он мог найти подход к любому собрату. Для нас это большая потеря, но Герои не умирают,

– сказал побратим Максим Тютюнник.

Другие сослуживцы также вспоминали его принципиальность и убеждения.

Хотя он имел все возможности получить какое-то "сладкое место", сидеть в тылу, благодаря своему огромному социальному капиталу, но он не стал его использовать, потому что он был последовательным анархистом и считал, что его место рядом с его народом – разделять тяжелые тяготы этой войны вместе с ним,

– рассказал один из побратимов.

По его словам, Чичкан никогда не отказывался от сложных или "непрестижных" задач.

О Давиде говорили: "У этого парня множество сотрясений мозга, его подстерегает каждый неонаций Киева. Он бесстрашный". Это действительно было так, и позже я понял, что свой страх он рационализировал. Он преодолевал его с помощью своих убеждений и этики. Он много раз избегал смерти от ножа уличного фашиста, но не избежал от дрона фашистского оккупанта,

– вспоминал побратим Лесик.

На прощании была и украинская певица Марина Круть, которая спела свою песню "Воля."

Кто такой Давид Чичкан?

Давид Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой. Свою художественную деятельность начал в начале 2000-х, присоединившись к творческой группировке "А. Е.". Он работал в форматах графики, живописи, стритарту, перформанса и политического плаката.

Выставки Чичкана часто сопровождались скандалами и нападениями. В январе 2024 года Одесский национальный художественный музей отменил его выставку "С лентами и флагами", потому что оппоненты утверждали, что художник в своих работах приравнивает украинских военных к российским.

В феврале 2017 года более десятка человек ворвались на одну из его выставок, избили охранника, уничтожили экспозицию и похитили четыре картины.

Несмотря на художественную жизнь, в сентябре 2024 года Давид добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

10 августа 2025 года он погиб, выполняя боевое задание на Запорожском направлении.