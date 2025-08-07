В своей работе разведка время от времени может обращаться за помощью к проституткам. Кирилл Буданов объяснил, что нет ничего запретного, если это нужно для дела.

Об этом в интервью RAMINA рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Берет ли ГУР информацию от проституток?

Да, во время интервью Буданову привели пример, как один человек воспользовался услугами проститутки для того, чтобы провести оперативную работу. Глава разведки ответил, что не видит в этом никакой проблемы.

Знаете, это может звучать там как-то неприятно для кого-то, аморально, там, и так далее... Ну, а что делать, если нужно? И есть вот такой путь достижения цели,

– заметил он.

Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка продолжает традиции британских коллег, которые нередко использовали работниц борделей для сбора информации.

"Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные?", – замечает глава ГУР.

Как указал глава разведки, именно от проституток удалось получить несколько уникальных информаций – вещи, которые ГУР не могло бы узнать в принципе.

Кстати, в том же интервью Буданов рассказал о том, кого легче вербовать – мужчин или женщин, и рассказал, в чем именно заключается причина.