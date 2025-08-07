Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова журналистке Рамине Эсхакзай.

Кого легче завербовать?

На вопрос, сколько времени нужно для вербовки человека, Буданов заявил, что "абсолютно по-разному".

Есть большая разница между вербовать, как говорят сейчас модно "на удаленке", или вживую. Потому что и те, и те способы используются,

– отметил Буданов.

По словам главы ГУР, вербовка через технические средства происходит все чаще.

"Из-за того что это якобы легче сделать для человека, который идет на то, что его вербуют, в их понимании это более безопасно. Но это больший риск для оперативника, который это делает. Потому что больше шансов, что ты попадешь в оперативную игру", – пояснил глава разведки.

Он отметил, что касается непосредственного личного контакта, то эффективность вербовки зависит от пола человека.

Мужчин (вербовать – 24 Канал) легче. Женщины, они от природы хитрые и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее,

– заявил Буданов.

Как выглядит процесс вербовки?

Буданов также рассказал, что в процессе вербовки ведется поиск уязвимостей в образе жизни человека.

Выпить – это ни о чем. Вот если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально "клиент" под вербовку. Это стандартная практика. Вот, например, он ищет деньги. Игроман – это вообще "то, что надо". Игроманы – это просто клондайк для вербовочной работы,

– отметил он.

Буданов также прокомментировал, как вербовать вражеских агентов и выбирать, с кем можно сотрудничать, с кем нет.

"Есть целые методы для этого. Но, бывают разные случаи. Агенты же вражеские тоже не глупые, давайте так скажем. Никто не хочет проигрывать", – резюмировал Буданов.

К слову, Буданов также рассказал, что агенты ГУР есть среди Z-патриотов. По его словам, такие часто становятся передовиками российских нарративов.