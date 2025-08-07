Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова журналістці Раміні Есхакзай.
Дивіться також ГУР має людей в Росії, які найбільші Z-патріоти, – Буданов про життя шпигунів
Кого легше завербувати?
На запитання, скільки часу потрібно для вербування людини, Буданов заявив, що "абсолютно по-різному".
Є велика різниця між вербувати, як то кажуть зараз модно "на удальонці", чи на наживо. Бо і ті, і ті способи використовуються,
– зазначив Буданов.
За словами очільника ГУР, вербування через технічні засоби відбувається дедалі частіше.
"Через те що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що його вербують, в їх розумінні це більш безпечно. Але це більший ризик для оперативника, який це робить. Бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру", – пояснив глава розвідки.
Він зауважив, що стосується безпосереднього особового контакту, то ефективність вербування залежить від статі людини.
Чоловіків (вербувати – 24 Канал) легше. Жінки, вони від природи хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше,
– заявив Буданов.
Як виглядає процес вербування?
Буданов також розповів, що в процесі вербування ведеться пошук вразливостей в способі життя людини.
Випити – це ні про що. От якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування. Це стандартна практика. От, наприклад, він шукає гроші. Ігроман – це взагалі "те, що треба". Ігромани – це просто клондайк для вербувальної роботи,
– зазначив він.
Буданов також прокоментував, як вербувати ворожих агентів та обирати, з ким можна співпрацювати, з ким ні.
"Є цілі методи для цього. Але, бувають різні випадки. Агенти ж ворожі теж не дурні, давайте так скажемо. Ніхто не хоче програвати", – резюмував Буданов.
До слова, Буданов також розповів, що агенти ГУР є серед Z-патріотів. За його словами, такі часто стають передовиками російських наративів.