На Майдане Независимости состоялся протест против коррупции: сколько людей пришло и чего требуют

Несколько общественных деятелей организовали акцию на Майдане Независимости. Участники выступали за реформы судебной системы и суровое наказание для коррупционеров без права на залог.

Всего на Майдане собрались около 200 человек, по словам организаторов. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Что известно об акции протеста на Майдане?

На своей странице в Facebook соучредитель благотворительного фонда "Украинские герои" Рустам Набибулин опубликовал призыв собраться 15 ноября в полдень, чтобы выразить протест против коррупции.

"Вы знали, что военный сбор, который украинцы исправно платят "на армию", не идет напрямую на оборону? Эти деньги попадают в общий бюджет, где растворяются – и именно там их "осваивают" через схемы, тендеры и фиктивные контракты. За прошлый год украинцы заплатили более 50 миллиардов, но эти средства не стали броней, не стали дронами, не стали укреплениями... Более того – официально подтверждено, что более 5 миллиардов разворовано на строительстве фортификаций", – написала председатель правления общественной организации "Сопротивление" Мария Барабаш.

Активист инициативы "Армия SOS" и основатель Matrix-UAV Юрий Касьянов призвал киевлян выйти на "сбор неравнодушных" на Майдане Независимости в 12:00 15 ноября, однако подчеркнул, что не называет событие "митингом" или "Майданом", ведь такие форматы во время войны не разрешены.

Акция на Майдане таки состоялась. Свою позицию пришли выразить несколько сотен человек. На Майдане Независимости побывала журналистка 24 Канала Яна Богославская.

Какие требования выдвигают протестующие: смотрите видео-комментарий Марии Барабаш

Протест на Майдане: смотрите видео

Как прошел протест на Майдане Независимости: смотрите видео

В Киеве протестовали против коррупции: смотрите видео

Протест против коррупции в Киеве: смотрите видео

Как реагировали в соцсетях?

Призывы активистов частично распространили в соцсетях, однако среди публичных персон реакция оказалась преимущественно сдержанной. В комментариях также можно встретить значительное количество критики – в частности от сторонников президента Владимира Зеленского, которые обвиняют оппозицию в провоцировании протестов во время войны, хотя никакие политические силы официально таких призывов не делали.

В то же время интерес к акции проявили и люди, связанные с российской пропагандой. В частности, поддержку протесту выразил Олег Царев, бывший народный депутат, который лишен украинского гражданства и скрывается в России. Аналогичные одобрительные реакции появились и на российских пропагандистских ресурсах.

Свою позицию озвучил и военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Сергей Гнездилов. Он отметил, что во время войны граждане имеют право на мирный протест, ведь власть должна оставаться подотчетной обществу.

В то же время, стоит разграничивать общественный мирный протест и агрессивные призывы к свержению конституционного строя. Зеленского в отставку – антиконституционный призыв, хотите вы того или нет... Четко охреслюйте требования протеста, одиночного или массового и не поддавайтесь провокациям или крайностям,

– отметил он.

Что известно об операции "Мидас"?