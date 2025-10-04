Протесты в день муниципальных выборов в Грузии в субботу, 4 октября, набирают обороты. Люди массово поддерживают оппозицию правящей партии "Грузинская мечта" и стоят на митингах.

Во время протестов грузины символически сожгли российский флаг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное в сети видео.

Как происходят протесты в Грузии 4 октября?

В Тбилиси район Атонели возле Президентского дворца перекрыли протестующие после объявления спорных предварительных результатов выборов. Им пытаются противодействовать правоохранители, которые применили против толпы водомет, слезоточивый газ и, вероятно, резиновые пули. Известно также о нескольких задержаниях. Многих демонстрантов задержали после того, как они прошли на территорию дворца с криками "Революция" и с антиправительственными плакатами.

К слову, оппозиция называет выборы "фарсом". Против них люди вышли с флагами Грузии, Евросоюза, США и Украины. Среди демонстрантов – немало студентов и даже известные в Грузии люди.

Вечером протестующие продолжили строить баррикады. Несколько участников решили показать свое несогласие с тем, чтобы городами руководили представители пророссийской "Грузинской мечты". Для этого они подожгли российский флаг.

На демонстрации в Тбилиси люди подожгли флаг России: смотрите видео

На события отреагировали премьер-министр Грузии и лидер партии "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. От них звучали угрозы репрессиями и заключением.

Тем временем "Грузинская мечта" празднует победу на выборах.

Стоит отметить! "Грузинская мечта" – правящая партия Грузии, основана в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Она доминирует в политике уже более 10 лет. Формально партия сочетает социал-демократию и консерватизм, но критикуется за усиление контроля над судами, медиа и гражданским обществом. Несмотря на официальный курс на евроинтеграцию, оппоненты обвиняют партию в уступках России.

Какие уже есть результаты муниципальных выборов в Грузии?