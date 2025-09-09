Самый большой в Азии дворец догорает в Непале: апокалиптическое видео здания правительства страны
- В Непале продолжаются протесты из-за ограничения доступа к социальным сетям.
- В Катманду сгорел дворец правительства, который был крупнейшим в Азии: огонь уничтожил все важные государственные документы и архивы.
Дворец правительства Непала в Катманду почти полностью уничтожен пожаром. Это был самый большой в Азии дворец.
Еще днем 8 сентября Непал всколыхнули протесты. В сети показали, как после них выглядит главное админздание страны, передает 24 Канал.
Как выглядит дворец правительства Непала?
Непальские СМИ сообщали, что пожарные даже не пытались потушить огонь из-за масштабов возгорания. Таким образом в здании сгорели все важные государственные документы и архивы.
Дворец правительства называется Сингха Дурбар.
Он считается крупнейшим дворцом Азии с 1,7 тысячами комнат. Здание было построено в 1903 году как резиденция премьера.
Правительство Непала догорает: смотрите видео
Что известно о митингах в Непале?
Митинги в Непале начались из-за ограничения доступа к ряду социальных сетей: Facebook, Instagram, WhatsApp и других ресурсов. Соответствующее решение правительство страны приняло 4 сентября.
9 сентября власти сняли ограничения, но демонстрации и беспорядки не прекратились. В частности, активисты проникли в резиденцию главы государства и подожгли ее. Также пострадали резиденции некоторых других политиков.
- В СМИ митинги назвали "Революцией поколения Z", поскольку среди протестующих преобладает молодежь и студенты.
- Сейчас уже известно, что в результате беспорядков погибли 19 человек, а по меньшей мере 100 получили ранения. Среди жертв – жена экс-премьера Непала, которую заперли в собственном доме, после чего подожгли его. Некоторые другие политики также подверглись физическим нападениям, как, например, министр финансов, которого избили посреди улицы.