Найбільший в Азії палац догоряє в Непалі: апокаліптичне відео будівлі уряду країни
- У Непалі тривають протести через обмеження доступу до соціальних мереж.
- У Катманду згорів палац уряду, який був найбільшим в Азії: вогонь знищив усі важливі державні документи та архіви.
Палац уряду Непалу в Катманду майже повністю знищено пожежею. Це був найбільший в Азії палац.
Ще вдень 8 вересня Непал сколихнули протести. У мережі показали, який вигляд після них має головна адмінбудівля країни, передає 24 Канал.
Дивіться також Дружина експрем'єра Непалу загинула після підпалу будинку протестувальниками "покоління Z"
Як виглядає палац уряду Непалу?
Непальські ЗМІ повідомляли, що пожежники навіть не намагалися загасити вогонь через масштаби займання. Таким чином у будівлі згоріли всі важливі державні документи та архіви.
Палац уряду має назву Сінгха Дурбар.
Він вважається найбільшим палацом Азії із 1,7 тисячами кімнат. Будівля була побудована у 1903 році як резиденція прем'єра.
Уряд Непалу догоряє: дивіться відео
Що відомо про мітинги у Непалі?
Мітинги в Непалі почалися через обмеження доступу до низки соціальних мереж: Facebook, Instagram, WhatsApp та інших ресурсів. Відповідне рішення уряд країни прийняв 4 вересня.
9 вересня влада зняла обмеження, але демонстрації та заворушення не припинилися. Зокрема, активісти проникли в резиденцію глави держави і підпалили її. Також постраждали резиденції деяких інших політиків.
- У ЗМІ мітинги назвали "Революцією покоління Z", оскільки серед протестувальників переважає молодь та студенти.
- Наразі уже відомо, що унаслідок заворушень загинули 19 людей, а щонайменше 100 зазнали поранень. Cеред жертв – дружина експрем'єра Непалу, яку замкнули у власному будинку, після чого підпали його. Деякі інші політики також зазнали фізичних нападів, як, наприклад, міністр фінансів, якого побили посеред вулиці.