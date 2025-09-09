Ще вдень 8 вересня Непал сколихнули протести. У мережі показали, який вигляд після них має головна адмінбудівля країни, передає 24 Канал.

Дивіться також Дружина експрем'єра Непалу загинула після підпалу будинку протестувальниками "покоління Z"

Як виглядає палац уряду Непалу?

Непальські ЗМІ повідомляли, що пожежники навіть не намагалися загасити вогонь через масштаби займання. Таким чином у будівлі згоріли всі важливі державні документи та архіви.

Палац уряду має назву Сінгха Дурбар.

Він вважається найбільшим палацом Азії із 1,7 тисячами кімнат. Будівля була побудована у 1903 році як резиденція прем'єра.

Уряд Непалу догоряє: дивіться відео

Що відомо про мітинги у Непалі?