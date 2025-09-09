Еще днем 8 сентября Непал всколыхнули протесты. В сети показали, как после них выглядит главное админздание страны, передает 24 Канал.

Как выглядит дворец правительства Непала?

Непальские СМИ сообщали, что пожарные даже не пытались потушить огонь из-за масштабов возгорания. Таким образом в здании сгорели все важные государственные документы и архивы.

Дворец правительства называется Сингха Дурбар.

Он считается крупнейшим дворцом Азии с 1,7 тысячами комнат. Здание было построено в 1903 году как резиденция премьера.

Правительство Непала догорает: смотрите видео

Что известно о митингах в Непале?