Похоже на "Паутину": экс-советник командующего войсками США сказал, на что способна Россия в Европе
- Россия продолжает применять гибридную тактику, включающую военные и не военные провокации против стран НАТО.
- Россия уже прибегала к провокациям, таких как пересечение воздушного пространства Польши и Эстонии, а также развивает тактику, используя дроны и кибератаки.
Россия продолжает демонстрировать неготовность жить по принципам демократии и права. Кремль не остановится в намерениях подорвать безопасность стран Европы.
Какими методами могут пользоваться в дальнейшем и чего ждать странам НАТО для 24 Канала спрогнозировал экс-советник командующего войсками США, американский аналитик Марк Войджер.
Смотрите также Начнут ли страны НАТО сбивать российские самолеты: The Times оценило шансы
Какие инструменты может применить Россия?
Войджер убежден, что Россия продолжит против стран НАТО провокации такого типа, которые будут ниже действия статьи 5. Это гибридная война – военные и невоенные действия, которые не определяются формально как нападение.
Статья 5 Североатлантического договора является основой принципа коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех членов Альянса, и каждый из них окажет помощь государству, подвергшемуся нападению, предпринимая необходимые действия для восстановления безопасности.
Россия использует тактику отрицания участия, так было в инциденте с беспилотниками, которые появились над правительственным кварталом в Польше.
"Это очень опасная ситуация и Россия все больше будет использовать подобные методы и подходы", – убежден аналитик.
Войджер считает, что Россия способна повторить украинскую операцию “Паутина”, когда дроны будут завезены на определенную территорию в грузовиках. Ведь Европа является "относительно открытой территорией, а не тоталитарным режимом".
Сейчас Россия имеет на вооружении тысячи различных типов дронов. Можно представить ситуацию, в которой российские структуры или агенты, связанные с ними, террористические организации или преступные группировки в сотрудничестве с Россией способны регулярно запускать беспилотники. Это стало очень просто,
– заметил Войджер.
Гибридная война может содержать и не военные провокации, например кибератаки, подобные той, что была против Эстонии в 2007 году.
Также Россия, вероятно, будет привлекать юридические, культурные, политические, энергетические, уголовные, дипломатические рычаги.
Поэтому Европа должна готовить не только военные силы, но и общество должно стать более устойчивым, способным к противостоянию. А в идеале – сдерживать и побеждать подобные агрессивные действия со стороны России,
– подчеркнул аналитик.
К каким провокациям против Европы прибегала Россия в этом году?
- 10 сентября воздушное пространство Польши пересекло 19 российских беспилотников. Польша и союзники поднимали авиацию. 4 дрона удалось обезвредить. Дональд Туск назвал это "масштабной провокацией", оперативное командование Вооруженных сил Польши – “актом агрессии”.
- 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии на 12 минут и вылетели. Премьер-министр Кристен Михал отметил, что правительство Эстонии обратилось к НАТО с просьбой о консультации по статье 4.
- Недавние учения России и Беларуси "Запад-2025" в Институте изучения войны назвали "платформой для совершенствования техник эскалации, которые служат такой формой давления на НАТО". Напомним, что там же Россия заявляла об отработке комплекса "Арешник", который способен нести ядерный заряд.