Россия продолжает демонстрировать неготовность жить по принципам демократии и права. Кремль не остановится в намерениях подорвать безопасность стран Европы.

Какими методами могут пользоваться в дальнейшем и чего ждать странам НАТО для 24 Канала спрогнозировал экс-советник командующего войсками США, американский аналитик Марк Войджер.

Какие инструменты может применить Россия?

Войджер убежден, что Россия продолжит против стран НАТО провокации такого типа, которые будут ниже действия статьи 5. Это гибридная война – военные и невоенные действия, которые не определяются формально как нападение.

Статья 5 Североатлантического договора является основой принципа коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех членов Альянса, и каждый из них окажет помощь государству, подвергшемуся нападению, предпринимая необходимые действия для восстановления безопасности.

Россия использует тактику отрицания участия, так было в инциденте с беспилотниками, которые появились над правительственным кварталом в Польше.

"Это очень опасная ситуация и Россия все больше будет использовать подобные методы и подходы", – убежден аналитик.

Войджер считает, что Россия способна повторить украинскую операцию “Паутина”, когда дроны будут завезены на определенную территорию в грузовиках. Ведь Европа является "относительно открытой территорией, а не тоталитарным режимом".

Сейчас Россия имеет на вооружении тысячи различных типов дронов. Можно представить ситуацию, в которой российские структуры или агенты, связанные с ними, террористические организации или преступные группировки в сотрудничестве с Россией способны регулярно запускать беспилотники. Это стало очень просто,

– заметил Войджер.

Гибридная война может содержать и не военные провокации, например кибератаки, подобные той, что была против Эстонии в 2007 году.

Напомним, в 2007 году Эстония подверглась масштабной кибератаке, которую считают одной из первых государственных кибервойн в мире. Началась после решения эстонских властей перенести советский памятник в Таллинне, что повлекло напряжение в отношениях с Россией.

В результате кибератак была парализована работа правительственных сайтов, банков, СМИ и других ключевых институтов. Хотя Россия официально отрицала причастность, следы атак вели к российским IP-адресам.

Также Россия, вероятно, будет привлекать юридические, культурные, политические, энергетические, уголовные, дипломатические рычаги.

Поэтому Европа должна готовить не только военные силы, но и общество должно стать более устойчивым, способным к противостоянию. А в идеале – сдерживать и побеждать подобные агрессивные действия со стороны России,

– подчеркнул аналитик.

К каким провокациям против Европы прибегала Россия в этом году?