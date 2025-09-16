об этом заявил представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Какие подробности появились о неизвестном БпЛА над Варшавой?
Инцидент произошел в понедельник над зданиями на улице Парковой и Бельведерским дворцом.
Сотрудники Службы государственной охраны, которые патрулировали территорию, заметили беспилотник. Лица, которые управляли летательным аппаратом, были задержаны на месте преступления и переданы полиции. Угрозы объекту не было,
– рассказал Пиурковский.
Факт задержания двух человек подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.
"Служба охраны президента и службы Министерства внутренних дел и администрации действуют и охраняют важнейшие объекты в стране. Это показывает, что Польша является безопасной", – сказал заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский в эфире Polsat News.
Ранее российские дроны массированно налетели на Польшу
В 00:43 10 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских "Шахедов" в направлении Польши с Волыни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Туск рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.
НАТО в ответ начало операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы.