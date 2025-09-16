об этом заявил представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Смотрите также Украина готова учить Европу сбивать дроны: Игнат назвал возможные города учений

Какие подробности появились о неизвестном БпЛА над Варшавой?

Инцидент произошел в понедельник над зданиями на улице Парковой и Бельведерским дворцом.

Сотрудники Службы государственной охраны, которые патрулировали территорию, заметили беспилотник. Лица, которые управляли летательным аппаратом, были задержаны на месте преступления и переданы полиции. Угрозы объекту не было,

– рассказал Пиурковский.

Факт задержания двух человек подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

"Служба охраны президента и службы Министерства внутренних дел и администрации действуют и охраняют важнейшие объекты в стране. Это показывает, что Польша является безопасной", – сказал заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский в эфире Polsat News.

Ранее российские дроны массированно налетели на Польшу