Психические расстройства после COVID, 33 тысячи больных: новости о коронавирусе 17 февраля

Люди с COVID-19 могут подвергаться повышенному риску тревоги и депрессии. За последние сутки в Украине заболели коронавирусом 33 330 человек. В Китае был создан новый метод обнаружения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 17 февраля

За сутки более 33 тысяч больных

Источник: Минздрав

За последние сутки в Украине заболели коронавирусом 33 330 человек, среди них 2 837 детей и 961 медработник. В госпитализации нуждались 3 284 человека с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 259 пациентов. В то же время выздоровел 27 441 человек.

Внимание В ВОЗ рассказали, какая ситуация сейчас с COVID-19 в мире

Лаборатории провели 1 411 367 тестов на выявление коронавируса различными методами, в частности ПЦР – 62 931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 4 378;

Винницкая область – 667;

Волынская область – 1 012;

Днепропетровская область – 1 952;

Донецкая область – 1 757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1 597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1 259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область – 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2 847;

Полтавская область – 1 523;

Ровненская область – 1 007;

Сумская область – 1 159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область – 1 754;

Херсонская область – 2 842;

Хмельницкая область – 1 439;

Черкасская область – 1 112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1 084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 4 637 260 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 17 февраля выздоровели 3 866 755 человек.

Жертвами коронавируса стали 103 824 жителя страны.

Еще 66 тысяч украинцев вакцинировали против COVID-19

В целом, украинские лаборатории за время пандемии провели 19 235 891 ПЦР-тест для диагностики коронавируса.

Источник: Минздрав

В Украине за сутки 16 февраля вакцинировали против коронавируса еще 66 тысяч человек. Большинство из них получили вторую прививку. В частности, первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек. Известно, что дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную дозу – 18 024 человека.

Актуально Более 33 тысяч больных COVID-19 в Украине: больше всего в Киеве

Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек.

По данным Минздрава, в Украине получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека.

В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Новое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что иммунный ответ после перенесенного COVID-19 хуже защищает от штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса. Вакцинация – более эффективный способ защититься от осложнений коронавируса.

Подробности Какая защита против Омикрона у людей, которые уже переболели COVID-19

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

Биатлонистка Блашко получила отрицательные тесты на коронавирус

Источник: biathlon.com.ua

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко получила 2 негативных теста на коронавирус и присоединилась к команде на Олимпиаде в Пекине. Однако, к сожалению, для спортсменки шансов выступить в Пекине уже не осталось. Отметим, что тренер сборной Урош Велепец заявлял, что COVID-19 Блашко переносила бессимптомно.

Новости о коронавирусе в мире 17 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 17 февраля в мире выявили более 418 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

COVID-19 отрицательно влияет на здоровье

Источник: MedicalXpress

Исследование показывает, что коронавирус связан с повышенным риском расстройств психического здоровья, включая тревогу, депрессию и расстройства сна в течение года после первичного заражения.

В частности, люди с COVID-19 показали на 60% более высокий риск возникновения любого психического диагноза.

Детали здесь Нашли еще одно негативное влияние коронавируса на здоровье

COVID поражает пожилых людей

Источник: BMJ

Известно, что легкие далеко не единственная цель коронавируса, и патоген может поражать другие жизненно важные органы. Особенно вирус опасен для пожилых людей. Чаще люди после недуга жаловались на:

дыхательную недостаточность;

повышенную утомляемость;

повышенное АД;

нарушение сердечного ритма;

проблемы с памятью.

Новый метод выявления коронавируса

Источник: Сhina Daily

Ученые из Китая создали новую систему, позволяющую обнаруживать распространение коронавируса в воздухе. Речь идет о портативном коллекторе, который "всасывает" из воздуха аэрозольные частицы, которые могут содержать коронавирус. Потом система растворяет полученные образцы жидкости, а затем детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.