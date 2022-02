Психічні розлади після COVID, 33 тисячі хворих: новини про коронавірус 17 лютого

Люди з COVID-19 можуть піддаватися підвищеному ризику тривоги та депресії. Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 33 330 людей. У Китаї створили новий метод виявлення коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 17 лютого

За добу понад 33 тисячі хворих

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 33 330 людей, серед них 2 837 дітей, та 961 медпрацівник. Госпіталізації потребували 3 284 людини з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 259 пацієнтів. Натомість видужали – 27 441 людина.

Увага У ВООЗ розповіли, яка наразі ситуація з COVID-19 у світі

Лабораторії провели 1 411 367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема ПЛР – 62931.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 4 378;

Вінницька область – 667;

Волинська область – 1012;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919;

Миколаївська область – 928;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1007;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1754;

Херсонська область – 2842;

Хмельницька область – 1439;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 637 260 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 17 лютого одужали 3 866 755 людей.

Жертвами коронавірусу стали 103 824 мешканців країни.

Ще 66 тисяч українців вакцинували проти COVID-19

Загалом українські лабораторії за час пандемії провели 19 235 891 ПЛР-тест для діагностики коронавірусу.

Джерело: МОЗ

В Україні за добу 16 лютого вакцинували проти коронавірусу ще 66 тисяч людей. Більшість з них отримали друге щеплення. Зокрема, першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 606 людей, а бустерну дозу – 18 024 людини.

Актуально Понад 33 тисячі хворих на COVID-19 в Україні: найбільше в Києві

Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина.

За даними МОЗ, в Україні отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини.

Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Нове дослідження опубліковане у The New England Journal of Medicine, показало, що імунна відповідь після перенесеного COVID-19 гірше захищає від штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу. Натомість вакцинація є ефективнішим способом захиститись від ускладнень коронавірусу.

Деталі Який захист проти Омікрону у людей, які вже перехворіли на COVID-19

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Біатлоністка Блашко отримала негативні тести на коронавірус

Джерело: biathlon.com.ua

Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко отримала 2 негативні тести на коронавірус та приєдналася до команди на Олімпіаді у Пекіні. Однак, на жаль, для спортсменки шансів виступити на Пекіні вже не залишилося. Зазначимо, що тренер збірної Урош Велепець заявляв, що COVID-19 Блашко переносила безсимптомно.

Новини про коронавірус у світі 17 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 17 лютого у світі виявили понад 418 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

COVID-19 негативно впливає на здоров'я

Джерело: MedicalXpress

Дослідження показує, що коронавірус пов’язаний з підвищеним ризиком розладів психічного здоров’я, включаючи тривогу, депресію і розлади сну, протягом року після первинного зараження.

Зокрема, люди з COVID-19 показали на 60% вищий ризик виникнення будь-якого психічного діагнозу.

Деталі тут Знайшли ще один негативний вплив коронавірусу на здоров'я

COVID вражає літніх людей

Джерело: BMJ

Відомо, що легені – далеко не єдина ціль коронавірусу, і патоген може вражати інші життєво важливі органи. Особливо вірус небезпечний для людей похилого віку. Найчастіше люди після недуги скаржилися на:

дихальну недостатність;

підвищену стомлюваність;

підвищений артеріальний тиск;

порушення серцевого ритму;

проблеми з пам'яттю.

Новий метод виявити коронавірус

Джерело: Сhina Daily

Вчені з Китаю створили нову систему, що дозволяє виявляти поширення коронавірусу у повітрі. Мовиться про портативний колектор, який "всмоктує" з повітря аерозольні частинки, що можуть містити в собі коронавірус. Потім система розчиняє отримані зразки рідини, а згодом детектор аналізує склад на наявність нуклеїнових кислот вірусу.