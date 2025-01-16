Семейное счастье не зависит от мужчин: психолог попал в скандал в эфире "Сніданку з 1+1"

Ученый Олег Чабан в своем проекте на телевидении заявил, что семейное счастье не зависит от мужчин. Они якобы никак не влияют на своих жен.

Об этом доктор медицинских наук и профессор Национального медицинского университета имени Богомольца рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" в четверг, 16 января, передает 24 Канал. Чабан считает, что счастье является более важным для женщин, чем для их партнеров, и называет это "аксиомой счастья".

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В чем убеждает ученый

Профессор опроверг мнение ведущей, что эмоциональность человека зависит от психотипа или характера. По словам Чабана – женщины всегда более эмоциональны, "даже если это скрыто и контролируемо", ведь имеют больше зеркальных нейронов.

"Если женщина захочет – счастье будет у обоих", – убеждает ученый. Ради счастья он призывает "что-то делать такое, чтобы не провоцировать, выруливать", однако все же напоминает, что не оправдывает этим мужчин.

Также психолог привел статистику к теме. Он заверил, что пользуется "научными данными", хоть и не назвал их источник.

Среди прочего, Чабан называет счастье "побочным продуктом нормальной жизни", на который не нужно тяжело работать. Это не согласуется с предыдущими призывами профессора к женщинам – работать на счастье семьи.

"Проект счастья с Олегом Чабаном" за 16 января: смотреть видео

Какой была реакция общественности

Обратила внимание на это журналистка Дарья Озерная. Она написала, что давно "с отвращением и недоумением" наблюдает за профессором и его коллегами, но в этот раз "не удержалась и решила написать пост".

Заместитель председателя центра "Женские перспективы" Марта Чумало назвала убеждения Чабана "дремучими гендерными стереотипами".

Мой опыт работы с пострадавшими от насилия показывает: как только мужчина перестает быть обидчиком и пытается вести себя по-человечески, – сразу вся семья чувствует себя значительно счастливее,

– написала она.

К слову, недавно один из украинских телеканалов в эфире телемарафона выпустил сюжет об астрологическом прогнозе на 2025 год. Впоследствии Министерство культуры Украины заявило, что не может запретить медиа транслировать сюжеты с экстрасенсами.