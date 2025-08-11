К 2050 году на территории Украины может появиться пустыня: какие изменения ждут климат
- Прогнозируется, что к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150 – 180 дней в году, а средняя температура воздуха в южных регионах летом составит +28...+30 градусов.
- Климатические изменения могут привести к образованию пустыни на территории Одесской области, что будет зависеть от хозяйственной деятельности человека и выбросов парниковых газов.
В Украине прогнозируют дальнейшее повышение температуры. Климатические изменения приведут к тому, что на территории Одесской области может образоваться пустыня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз климатолога, члена Национальной академии наук США Светланы Краковской в интервью для "Говорит Суханов".
Что ждет климат Украины к 2050 году?
Согласно атласу сценариев изменения климата, созданным по заказу Укргидрометцентра, к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150 – 180 дней в году.
Ожидается, что средняя температура воздуха в южных регионах Украины, то есть в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму, летом составит +28...+30. В Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях в среднем будет +24...+26.
По мнению Краковской, такое изменение климата неизбежно приведет к образованию пустыни в Одесской области.
Как именно будет развиваться ситуация – мягче или более жестко – зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии будет использовать, как много будет выбрасываться парниковых газов,
– объяснила ученая.
