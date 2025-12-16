Путь сложный, но не значит, что будет длительным, – Зеленский рассказал о переговорах в Берлине

Владимир Зеленский снова в голосовых сообщениях ответил на вопросы СМИ. Один из них касался результатов переговоров в Германии.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие результаты переговоров в Берлине?

Зеленского спросили, приблизили ли Украину переговоры в Берлине к завершению войны.

По словам президента, путь к миру точно не простой, потому что это война. Но это не значит, что он будет долгим.

Американцы хотят быстрого завершения, для нас важно качество в этой скорости,

– подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что в таком формате стороны встретились впервые. И хотел бы, чтобы тем же составом переговорщики были в Киеве. В то же время президент нормально воспринял то, что американцы по определенным причинам не поехали в Киев, но он стал перечислять эти причины.

В Берлине было 3 – 4 раунда переговоров, в частности, и без Зеленского.

В целом Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых касается гарантий безопасности, которые проголосуют и утвердят в Конгрессе. Речь и о статье "как в НАТО", то есть похожую на пятую статью Альянса.

Второй пункт касается восстановления и переселенцев.

Нужны возмещения, чтобы украинцы хотели жить в Украине,

– убежден гарант.

Предварительно, речь идет о 70 – 80 миллиардов долларов таких возмещений.

Следующий момент касался семей, которые потеряли Героев. Это и гордость, и финансовая нагрузка, поэтому нужна внешняя поддержка для выплат семьям погибших.

Мы все это будем выплачивать, это наш долг моральный, прежде всего обязанность, и я хотел бы, чтобы была финансовая поддержка и этой программы также. Даже без внешней поддержки мы это сделаем, но можно ускорить этот процесс,

– сказал Зеленский.

Важно и восстановление инфраструктуры, энергетики, школ, университетов.

Подробно такой план восстановления не готов, но к нему приближаются.

"Ну и мы приблизились к самым сложным пунктам нашего рамочного 20-пунктного соглашения. Мы движемся, мы идем вперед. Я считаю, что здесь у нас есть шаги. Они не простые, но это шаги вперед, а не назад, и это также важно. Я очень рад, что мы смогли объединить Соединенные Штаты Америки и Европу, работая над этими документами. Посмотрим на результат, но такой шаг сделан", – рассказал президент.

Зеленский говорил с Трампом

"Мы с ним лично общались обо всех этих шагах. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся", – сказал он.