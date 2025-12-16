Україна розраховує на 5 документів: Зеленський розповів про перемовини в Берліні

Володимир Зеленський знову в голосових повідомленнях відповів на запитання ЗМІ. Одне з них стосувалося результатів переговорів у Німеччині.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Є хороші пункти, – нардеп Костенко розкрив, що саме відомо про новий "мирний план"

Які результати переговорів у Берліні?

Зеленського запитали, чи наблизили Україну переговори в Берліні до завершення війни.

За словами президента, шлях до миру точно не простий, бо це війна. Та це не значить, що він буде довгим.

Американці хочуть швидкого завершення, для нас важлива якість в цій швидкості,

– наголосив Зеленський.

Він сказав, що в такому форматі сторони зустрілися вперше. І хотів би, щоб тим же складом переговорники були в Києві. Водночас президент нормально сприйняв те, що американці з певних причин не поїхали в Київ, але він став перелічувати ці причини.

В Берліні було 3 – 4 раунди перемовин, зокрема, і без Зеленського.

Загалом Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі. Мова і про статтю "як у НАТО", тобто схожу на п'яту статтю Альянсу.

Другий пункт стосується відновлення та переселенців.

Потрібні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні,

– переконаний гарант.

Попередньо, йдеться про 70 – 80 мільярдів доларів таких відшкодувань.

Наступний момент стосувався сімей, які втратили Героїв. Це і гордість, і фінансове навантаження, тож потрібна зовнішня підтримка для виплат сім'ям загиблих.

Ми все це будемо виплачувати, це наш обов'язок моральний, передусім обов'язок, і я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми також. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес,

– сказав Зеленський.

Важливо і відновлення інфраструктури, енергетики, шкіл, університетів.

Детально такий план відновлення не готовий, але до нього наближаються.

"Ну і ми наблизились до найскладніших пунктів нашої рамкової 20-пунктної угоди. Ми рухаємося, ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки. Вони не прості, але це кроки вперед, а не назад, і це також важливо. Я дуже радий, що ми змогли об'єднати Сполучені Штати Америки і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат, але такий крок зроблено", – розповів президент.

Зеленський говорив із Трампом

"Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося", – сказав він.