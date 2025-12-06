В этом весь план, – международник раскрыл хитрую задачу Путина в отношении США

В России 2 декабря 2025 года состоялась встреча представителей Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Там стороны обсудили изменения в мирном плане, однако неизвестно, удалось ли достичь какого-то компромисса. Однако такая секретность может быть хитрым планом Путина.

Журналист, эксперт-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что кремлевскому диктатору мог совсем не понравиться новый формат плана, с которым в Россию приехали американцы. Путин, вероятно, настаивает на своих предыдущих условиях и ультиматумах.

Какой хитрый план имеет Путин?

Александр Демченко считает, что у Путина есть конкретный план – вывести США из переговорного процесса, оставив Европу и Украину один на один с Россией.

В Кремле, возможно, настаивают и 28 пунктах мирного плана, которые ранее были согласованы между Россией и США. Выглядит, что с другим Путин отказывается соглашаться.

Он ждет, что Трамп разозлится и начнет давить на Украину и Европу и выйдет из войны. Это расчет Путина. Ему не надо завершения или паузы в войне. От нее зависит власть и деньги, а этого достаточно, чтобы Путин не прекращал ее,

Российская власть стремится, чтобы США не принимали никакого участия в войне, а администрация Трампа возобновила экономические связи с Россией. Это будет приносить прибыль для продолжения войны в Украине.

Интересно! Европейские лидеры во время разговора с Зеленским посоветовали ему не идти навстречу требованиям Кремля без четких гарантий безопасности от США. Они отметили, что Вашингтон должен определить свою роль в будущем соглашении и объяснить, как именно будет защищать Украину в случае нового нападения России.

По мнению Демченко, ближайшее время станет понятно, какое решение по российско-украинской войне примут США. Важно, чтобы оно было в пользу Украины, а не России.

Что известно о мирном плане?

Переговоры Путина с Виткоффом в России продолжались примерно 5 часов. Кирилл Дмитрием назвал их продуктивными.

Представители России и США во время переговоров пока не достигли компромисса по мирному плану. Путину, вероятно, представили несколько его вариантов, но стороны договорились не разглашать результаты каких-либо договоренностей.

Россия вроде соглашается с некоторыми предложениями США по миру, но не со всеми. Прете в Кремле вроде уверяют, что готовы договариваться.