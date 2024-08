Путин регулярно манипулировал Трампом: экс-советник республиканца раскрыл детали о влиянии диктатора

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, что Владимир Путин манипулировал экс-президентом Соединенных Штатов, чтобы влиять на него даже вопреки советам работников Белого дома.

Российский диктатор активно использовал "эго и неуверенность" Дональда Трампа. Об этом говорится в новой книге мемуаров экс-советника "На войне с собой: моя работа в Белом доме Трампа" (оригинальное название "At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House").

Смотрите также Трамп обогатился на NFT: сколько миллионов прибыли получил политик

Трамп подвергался манипуляциям Путина

Как рассказал Герберт Макмастер, после отравления Скрипалей в Великобритании Трамп сидел в Белом доме, наслаждаясь статьей The New York Times под названием "Путин расхваливает Трампа, разоблачая политику Соединенных Штатов".

По его словам, экс-президент написал фломастером благодарность на экземпляре газеты и попросил персонал Белого дома передать ее Путину. Через некоторое время, когда стала понятна роль России в отравлении Скрипалей, Макмастер попросил этого не делать.

Бывший советник по нацбезопасности считает, что подхалимство Путина имело целью вбить клин между Трампом и его подчиненными, среди которых был и Макмастер, ведь они призывали к более жесткой позиции Вашингтона в отношении Москвы.

Путин, безжалостный бывший сотрудник КГБ, лестью сыграл на эгоизме и неуверенности Трампа. Как и его предшественники Джордж Буш и Барак Обама, Трамп был чрезмерно уверен в своей способности улучшить отношения с диктатором в Кремле,

– говорится в мемуарах.

Он также вспомнил несколько случаев, когда Трамп его критиковал за жесткую позицию в отношении Кремля. Один касался отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Как пишет Макмастер, Трамп "связал все темы, связанные с Россией", с отчетом Мюллера и обвинениями демократов и других оппонентов в том, что его кампания и Трамп лично вступили в сговор с "российской дезинформационной кампанией".

Подобная ситуация также произошла, когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Гамбурге в июле 2017 года и долго общались наедине. Макмастер говорит, как экс-президент скептически отнесся к его предостережению, что российский диктатор пытается его перехитрить.