Путін регулярно маніпулював Трампом: ексрадник республіканця розкрив деталі про вплив диктатора

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер розповів, що Владімір Путін маніпулював експрезидентом Сполучених Штатів, аби впливати на нього навіть усупереч порадам працівників Білого дому.

Російський диктатор активно використовував "его і невпевненість" Дональда Трампа. Про це йдеться в новій книзі мемуарів ексрадника "На війні із собою: моя робота в Білому домі Трампа" (оригінальна назва "At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House").

Трамп піддавався маніпуляціям Путіна

Як розповів Герберт Макмастер, після отруєння Скрипалів у Великій Британії Трамп сидів у Білому домі, насолоджуючись статтею The New York Times під назвою "Путін розхвалює Трампа, викриваючи політику Сполучених Штатів".

За його словами, експрезидент написав фломастером подяку на примірнику газети й попросив персонал Білого дому передати її Путіну. Через деякий час, коли стала зрозуміла роль Росії в отруєнні Скрипалів, Макмастер попросив цього не робити.

Колишній радник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво Путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими, серед яких був і Макмастер, адже вони закликали до більш жорсткої позиції Вашингтона стосовно Москви.

Путін, безжальний колишній співробітник КДБ, лестощами зіграв на егоїзмі та невпевненості Трампа. Як і його попередники Джордж Буш і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності поліпшити відносини з диктатором у Кремлі,

– йдеться у мемуарах.

Він також пригадав декілька випадків, коли Трамп його критикував через жорстку позицію щодо Кремля. Один стосувався звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори 2016 року.

Як пише Макмастер, Трамп "пов'язав усі теми, пов'язані з Росією", зі звітом Мюллера та звинуваченнями демократів та інших опонентів у тому, що його кампанія і Трамп особисто вступили у змову з "російською дезінформаційною кампанією".

Подібна ситуація також сталася, коли Дональд Трамп і Владімір Путін зустрілись у Гамбурзі у липні 2017 року та довго спілкувались наодинці. Макмастер каже, як експрезидент скептично поставився до його застороги, що російський диктатор намагається його перехитрити.