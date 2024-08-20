Якими криптоактивами володіє Дональд Трамп

Активи політика в криптовалютах, за інформацією аналітичного сервісу Arkham Intelligence, оцінюються на цю мить у 3,62 мільйона доларів. Зокрема, політик володіє криптоактивами на платформі Ethereum вартістю від 1 до 3 мільйонів доларів США.

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Кандидат у президенти також повідомив про отримання роялті в розмірі приблизно 7,16 мільйона доларів США від трьох власних колекцій незмінних токенів. Це включає серію MugShot із його фотографією з в'язниці та два тиражі цифрових карток Trump Digital Trading Cards, перший з яких був випущений у грудні 2022 року, а другий — через чотири місяці.

Цікаво! У червні 2024 року Дональд Трамп натякнув на можливий реліз четвертої колекції, зазначивши, що це відповідає "бажанням спільноти". 1 серпня політик представив обмежену серію NFT-кросівок з логотипом біткоїна.

У травні вартість монет у гаманці Дональда Трампа перевищила 10 мільйонів доларів завдяки різкому зростанню ціни мем-коїна MAGA (TRUMP). Цей токен, присвячений експрезиденту, складав близько 7,12 мільйона доларів від загальної суми. Хоча MAGA (TRUMP) не має офіційного зв’язку з Трампом, він був придбаний за "обгорнутий" ETH на біржі Uniswap.

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