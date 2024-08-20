Какими криптоактивами владеет Дональд Трамп

Активы политика в криптовалютах, по информации аналитического сервиса Arkham Intelligence, оцениваются на данный момент в 3,62 миллиона долларов. В частности, политик владеет криптоактивами на платформе Ethereum стоимостью от 1 до 3 миллионов долларов США.

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Кандидат в президенты также сообщил о получении роялти в размере примерно 7,16 миллиона долларов США от трех собственных коллекций неизменных токенов. Это включает серию MugShot с его фотографией из тюрьмы и два тиража цифровых карточек Trump Digital Trading Cards, первый из которых был выпущен в декабре 2022, а второй - через четыре месяца.

Интересно! В июне 2024 года Дональд Трамп намекнул на возможный релиз четвертой коллекции, отметив, что это соответствует "желанию сообщества". 1 августа политик представил ограниченную серию NFT-кроссовок с логотипом биткоина.

В мае стоимость монет в кошельке Дональда Трампа превысила 10 миллионов долларов благодаря резкому росту цены мем-коина MAGA (TRUMP). Этот токен, посвященный экс-президенту, составлял около 7,12 миллиона долларов от общей суммы. Хотя MAGA (TRUMP) не имеет официальной связи с Трампом, он был приобретен за "обернутый" ETH на бирже Uniswap.

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