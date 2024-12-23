Заява Трампа є абстрактною, як і його попередні слова про телефонну розмову з російським диктатором. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що новообраний президент з командою поки не мають стратегії щодо реальних перемовин.

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Що стоїть за заявою Трампа про можливу зустріч з Путіним

Раніші заяви Путіна про готовність зустрічі з Трампом є показом того, що Росія хоче переговорів з США, а не з Україною. Так само і майбутній президент США зараз в абстрактній формі допустив, що може бути така зустріч.

Тим часом в Росії вже встигли відреагувати на слова новообраного президента США – речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що немає реальних імпульсів для організації такої зустрічі.

Політолог звернув увагу на цікаву деталь – на початку листопада видання The Washington Post написало, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, а Пєсков повідомив, що жодних контактів не було. З того часу диктатор та новообраний президент так і не поговорили. Зараз повторюється така сама історія.

Трамп поки не робить активні дії у цьому переговорному напрямку, бо поки що його команда не має готової стратегії переговорів та мирного плану,

– пояснив Фесенко.

Майбутня адміністрація США не заявляла офіційно про контакти з Кремлем, а організувати особисту зустріч Трампа та Путіна було б набагато складніше. Російський диктатор боїться їхати в Бразилію, а поїхати в США – тим паче.

Для Путіна це неприпустимо. У нього є певна параноя щодо західних країн,

– наголосив політолог.

Фесенко додав, що висновки можна буде робити вже після візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Україну. Поки що ж заяви Трампа є дуже абстрактними.