В Европе растет беспокойство из-за возможной агрессии России и слабости старой системы безопасности. После Второй мировой войны защиту континента обеспечивали США и международные институты, однако сейчас эта модель уже не работает так, как раньше.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, что в затяжной войне против Европы Путин проигрывает из-за несоизмеримых экономических возможностей. В то же время он отметил, что страны ЕС пока не имеют достаточных механизмов защиты.

Европа без американского "зонтика"

Европа десятилетиями полагалась на США как главного гаранта безопасности. Теперь страны континента вынуждены считаться с тем, что могут остаться один на один перед российской угрозой.

В войне в долгую против Европы Путин проиграет, потому что несоизмеримы экономические потенциалы,

– отметил Буряченко.

Политолог объяснил, что послевоенная система переложила вопрос безопасности на Соединенные Штаты, тогда как сам ЕС развивался как экономическое объединение без собственной армии. Он подчеркнул, что создать ее быстро невозможно, ведь решения требуют консенсуса всех членов. В такой ситуации ближайшей опорой для Европы может стать Украина, чьи Вооруженные Силы способны сыграть ключевую роль в противодействии России.

Крах архитектуры мировой безопасности

Современные институции все чаще демонстрируют неспособность реагировать на агрессию России. Это особенно заметно на примере ООН, где государство-агрессор продолжает диктовать свои условия.

Министр иностранных дел России выходит на Генассамблеи и заявляет, что они воевали, воюют и будут воевать,

– обратил внимание Буряченко.

По его мнению, такая ситуация фактически стала приговором послевоенной системе, которая должна была гарантировать стабильность. Европейцы все больше понимают, что могут остаться один на один перед угрозами. В этих условиях поддержка Украины становится вопросом их собственной безопасности.

Армия ЕС: почему ее создание затягивается?

Европейский Союз пока не имеет сил, которые могли бы стать гарантией его безопасности. Даже идея создания общей армии наталкивается на внутренние разногласия.

В ближайшее время европейцы вряд ли смогут создать собственную армию, потому что для этого нужен консенсус всех членов,

– отметил политолог.

Он пояснил, что развитие таких сил потребует полной перестройки экономики и отказа от многих социальных программ. Это может привести к усилению ультраправых движений и даже к политическому кризису внутри Союза. При этом отдельные страны, например Германия, будут готовы к отпору России, однако в целом ЕС нуждается в эволюции под давлением новых угроз.

