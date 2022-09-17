Путин показал миру, что такое "русский мир", – Яковенко о зверствах оккупантов

После того как российские оккупанты покинули Киевскую область, весь мир был шокирован их зверствами. Теперь на освобожденных территориях Харьковщины выявляют все больше доказательств преступлений военных государства-агрессора. Мародерство, пытки и изнасилования – фирменный стиль "второй армии мира".

Россиянам это было понятно с самого начала, а сейчас об этом узнали все. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Путин показал миру, что такое "русский мир" – то, что он построил внутри россии,

– подчеркнул Яковенко.

По словам оппозиционного журналиста, все это россияне уже видели, когда задержанных и заключенных пытали в российских тюрьмах, избивали дубинками задержанных, издевались над захваченными оппозиционерами в следственных изоляторах.

"То, что происходит в российских тюрьмах и полицейских участках. Происходящее в российской армии, когда люди кончают жизнь самоубийством. Это все было известно россиянам. Теперь об этом узнал весь мир", – сказал он.

Так, путин построил абсолютно криминальное государство, которое показало свое лицо в Украине. Оппозиционный журналист отмечает, что воевать в Украине идут не лучшие представители российского общества.

Собирают людей из депрессивных регионов, преступников, причем не каких-то мелких хулиганов, а сидящих за многочисленные убийства рецидивистов. Это такой отбор социально близких. Более или менее было понятно, что они натворят на территории оккупированной Украины,

– считает он.

Ужас, который устроили российские военные, действительно поражает. "Я уверен, что Украина задокументирует это все, и ни один виновный в этих преступлениях не избежит наказания. В том случае, если останется жив в результате своего визита", – подчеркнул Яковенко.

Поддержка Украины будет расти

На Западе, отмечает Яковенко, разные настроения, о чем свидетельствуют, в частности, протесты в Чехии. Несмотря на это, прослеживается четкая позиция по поводу российско-украинской войны.

Сегодня абсолютным мейнстримом, особенно среди политиков, является консолидация в помощи Украине. Эти преступления, которые обнажились в Харьковской области, после того, как оккупантов выгнали они, бесспорно, сместят общественное мнение Запада в сторону поддержки Украины,

– убежден журналист.

Яковенко убежден, что моральная поддержка очень важна. Однако Украине нужно предоставить больше оружия, а именно – дальнобойной артиллерии, томагавков и тому подобное. "Чтобы поразить военные объекты на территории россии. Это тоже очень важно просто для того, чтобы выровнять ситуацию", – уверяет он.

Что касается общих настроений, резюмирует оппозиционер, политическая изоляция россии очевидна.

Путин показал, что такое "русский мир", – Яковенко о преступлениях в Харьковской области: смотрите видео