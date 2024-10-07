Поручил снести резиденцию: Путин из-за страха беспилотников перестал ездить в Сочи
Источник:"Проект"
Российский диктатор Владимир Путин больше не посещает резиденцию в Сочи, после атак беспилотников на объекты в городе. Путин известен маниакальным страхом потери своей "драгоценной" жизни, поэтому такое поведение диктатора понятно.
О том, что Путин значительно ограничил визиты в резиденцию в Сочи опасаясь за свою жизнь говорится в расследовании издания "Проект".
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Так, согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел только одну встречу в Сочи – 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. С тех пор он не был на черноморском побережье Краснодарского края.
В прошлом году Путин провел в резиденции "Бочаров ручей" тоже рекордно мало времени. Официально он находился в Сочи всего 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год.
Больше всего времени Путин любил проводить в Сочи в мае и в "бархатный сезон" – в сентябре, октябре и ноябре, говорится в расследовании.
Резиденцию снесли
Путин вообще больше не летает в Сочи и соседних городов – не был там уже 7 месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В этом году он также нарушил свою давнюю традицию – встречать на черноморском побережье день рождения своей возлюбленной Алины Кабаевой, – пишет издание.
Более того, отмечают, что главное здание резиденции Путина "Бочаров ручей" в Сочи снесли. "Проект" также опубликовал спутниковые снимки, которые о свидетельствуют.
Путин опасается за свою жизнь
Впрочем, прошлого года в этот же "бархатный сезон" – в сентябре-октябре в Сочи начали долетать украинские беспилотники. В частности, был случай, когда один из дронов упал на территорию сочинского аэропорта и повредил вертолетную площадку.
То, что Путину пришлось отказываться от любимых привычек заметили и российские чиновники. Издание ссылается на источник, что в Кремле удивляясь, почему их перестали приглашать туда на встречи. Собеседник издания, близкий к Путину, отметил, что тот стал опасаться за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.