Доручив знести резиденцію: Путін через страх безпілотників перестав їздити у Сочі

Російський диктатор Володимир Путін більше не відвідує резиденцію в Сочі, після атак безпілотників на об'єкти у місті. Путін відомий маніакальним страхом втрати своє "дорогоцінне" життя, тож така поведінка диктатора є зрозумілою.

Про те, що Путін значно обмежив візити до резиденції в Сочі побоюючись за своє життя ідеться у розслідування видання "Проект".

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Так, згідно з графіком публічних виступів, цього року Путін провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. З того часу він не був на чорноморському узбережжі Краснодарського краю.

Минулого року Путін провів у резиденції "Бочаров ручей" теж рекордно мало часу. Офіційно він перебував у Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії залишався там на 30 і більше днів на рік.

Найбільше часу Путін любив проводити у Сочі у травні та в "оксамитовий сезон" – у вересні, жовтні та листопаді, йдеться у розслідуванні.

Резиденцію знесли

Путін взагалі більше не літає до Сочі та сусідніх міст – не був там уже 7 місяців. Це рекорд щонайменше за останні 10 років. Цього року він також порушив свою давню традицію – зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої, – пише видання.

Ба більше, зазначають, що головну будівлю резиденції Путіна "Бочарів струмок" у Сочі знесли. "Проект" також опублікував супутникові знімки, які про свідчать.

Будівлю резиденції Путіна в Сочі знесли / Фото "Проєкту"

Путін побоюється за своє життя

Втім, минулого року у цей же "оксамитовий сезон" – у вересні-жовтні до Сочі почали долітати українські безпілотники. Зокрема, був випадок, коли один з дронів упав на територію сочинського аеропорту та пошкодив гелікоптерний майданчик.

Те, що Путіну довелось відмовлятись від улюблених звичок помітило і російські чиновники. Видання посилається на джерело, що у Кремлі дивуючись, чому їх перестали запрошувати туди на зустрічі. Співрозмовник видання, близький до Путіна, зазначив, що той став побоюватися за своє життя та тому перестав літати на південь.