Об этом рассказали журналисты The New York Times со ссылкой на собственные источники. Авторы также предполагают, что сформированные в 2016 – 2017 годах взгляды Трампа могут повлиять на будущее НАТО и отношения США с Россией, если политик победит на президентских выборах.

Читайте также Экс-генсек НАТО рассказал, как выборы в США могут повлиять на урегулирование войны в Украине

В 2017 году Трамп просил у Путина совета по Украине

На первой встрече в 2017 году в Гамбурге Путин стремился заверить Трампа, что Украина является "коррумпированной и сфабрикованной" страной. Во время разговора с президентом США на полях саммита G20 Путин также утверждал, что Россия якобы имеет полное право осуществлять свое влияние на Украину.

Тогда Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине.

Что вы думаете?

– спросил у Путина тогдашний президент США,

В ответ президент России сказал, что это будет "ошибкой". По его словам, что бы Америка не дала украинцам, они якобы будут просить еще больше.

Отмечается, что Трамп пришел на должность с подозрениями, что официальные лица в Украине "не слишком тайно" отдают предпочтение демократам. Впоследствии Путин работал над тем, чтобы закрепить в голове Трампа идею о том, что Украина – это не "упорная молодая демократия", которая стремится к более глубоким связям с Западом, а якобы "неуправляемый русскоязычный сосед", где правят теневые олигархи и коррумпированные чиновники, которые хотели победы Хиллари Клинтон.

По словам бывшего советника президента США по национальной безопасности Герберта Мак-Мастера, Путин также рассказывал Трампу, что он якобы обязан защитить русскоязычных на Востоке Украины от "этнических чисток".

Журналисты NYT считают, что враждебность в отношении Украины воплощается в том, что Трамп до сих пор дал понять, прекратит ли он помощь Украине в случае своего переизбрания в ноябре 2024.

К слову, во время визита президента Украины в США состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда республиканец заявил, что "ему нравится" лидер украинского государства.