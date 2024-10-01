Трамп также продолжает утверждать, что если бы он был президентом США, Владимир Путин "никогда не пошел бы на Украину" полномасштабной войной. О своих впечатлениях от встречи с Зеленским республиканец рассказал в интервью для The Washington Post.

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Что сказал Трамп о войне в Украине

Трамп заявил, что за время его пребывания на посту президента США Путин "ничего не захватил". Он подчеркнул, что глава Кремля начал планировать вторжение в Украину лишь после того, как Джо Байден вывел американские войска из Афганистана в 2021 году.

Проблема в том, что сейчас ситуация совсем другая, потому что Путин потерял много людей, но он достиг большого прогресса. Знаете, он захватил большую часть этой страны,

– отметил Трамп.

Трамп подчеркнул, что основной проблемой остается то, что Европа не вкладывает в НАТО столько же, сколько Соединенные Штаты.

"Одна из самых больших проблем, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что Европа – как это было с НАТО до моего прихода – Европа катится вниз. Европа должна вкладывать те же деньги, что и мы. Европа примерно такого же размера. Экономика, если сложить их всех, будет примерно такого же размера", – подчеркнул республиканец.

Как Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Автор интервью, американский писатель и журналист Марк Тиссен заметил, что многие представители антиукраинских правых считают, что Трамп разделяет их негативное отношение к Владимиру Зеленскому. Однако Трамп сказал ему, что ему нравится украинский президент.

Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что разговор записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу", – он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого",

– заявил Трамп.

Интервьюер также поднял вопрос о заявлениях Трампа, сделанных в июле прошлого года, о намерении предоставить Украине значительно больше помощи, если Путин не согласится на мирное соглашение.

В ответ Трамп поддержал эту свою идею.

"Я сказал это, и никто этого не подхватил. Они этого не делают, потому что это имеет большой смысл", – считает республиканец.