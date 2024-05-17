Все давят на Си: какого решения ждут от лидера Китая

Российский диктатор Владимир Путин в течение 15 – 16 мая находится в Китае. Вместе с ним прибыли другие чиновники, в частности новый глава минобороны Андрей Белоусов. Путин уже встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и начал "неформальные переговоры".

На фоне этого визита официальные лица из США призвали Китай прекратить поддерживать Россию. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, добавив, что между Вашингтоном и Пекином было несколько раундов переговоров по этому вопросу.

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Чего Запад требует от Си

Представители политикума Соединенных Штатов осуждают любые проявления сотрудничества России и Китая. В частности это касается предоставления товаров двойного назначения. Си Цзиньпину озвучивали немало предупреждений и пытались сдерживать его сотрудничество с Путиным.

Стоит вспомнить последний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Вероятно во время встречи с Президентом Украины также обсуждали возможности сдерживания Китая. США делает для этого многое, например, санкции, вывод капиталов.

Сейчас Китай переживает самый большой кризис за последние 30 лет. Внешние инвестиции фактически прекратились, западный бизнес не хочет продолжать вести дела в КНР,

– рассказал Артур Харитонов.

Мы видим образование новых альянсов, которые направлены на Китай, на предотвращение его маневров с Россией, вокруг Южной Кореи, Японии или Тайваня. Ведь, по убеждению Соединенных Штатов и азиатских демократий, следующая большая война будет не в Европе, а в другом регионе.

США разблокировала самоцензуру в отношении КНР, звучат очень серьезные заявления о роли Китая в войне в Украине. Об этом в один голос говорит весь американский политикум. Сейчас все ожидают, какое решение примет Си Цзиньпин после встречи с Путиным. Также надо учитывать то, что китайский лидер только недавно посещал Европу и общался с руководителями западных государств.

"Все на него очень давят и ожидают, какое решение он примет. Если Си решит не останавливать российскую войну в Украине – это изменит конъюнктуру и плохо скажется на самом КНР, но и для Украины отсутствие китайского желания что-то делать будет негативным фактором", – подчеркнул Харитонов.

Сотрудничество России и Китая