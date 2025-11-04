Сигнал не только Западу: аналитик из Брюсселя ответил, почему Путин снова пугает ядерным оружием

Россия провела испытания ядерного оружия "Буревестник" и "Посейдон" сразу после введения против страны-агрессора новых санкций США. Это может быть психологическим давлением со стороны Владимира Путина на Запад.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, какие мотивы руководят Кремлем по демонстрации ядерного вооружения. Также он предположил, почему Дональд Трамп отложил введение санкций против России до 21 ноября.

Почему ядерные угрозы Путина являются очередным бряцанием оружием?

Фройденштайн заметил, что ядерные угрозы со стороны главы Кремля являются чистым позерством. Эти обе системы – крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и умная торпеда с ядерной силовой установкой "Посейдон" – на самом деле не являются принципиально новыми.

Они не меняют военный баланс между Россией и Западом. И они не имеют никакого влияния на российскую агрессию в Украине. Поэтому это очевидное бряцание оружием,

– уверен он.

Также испытания этого оружия состоялось сразу после объявления о новых санкциях США против России. И в этом есть сигнал Путина Западу, что Москва готова к эскалации.

"Кроме того, это событие имеет внутриполитический аспект. Россия сейчас сталкивается с растущими экономическими сложностями. Но Кремль демонстрирует, что несмотря на тяжелое состояние российской экономики, в военном смысле она на высоте. Этот сигнал адресуется как на Запад, так и гражданам России", – объяснил соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub.

Сможет ли Трамп отменить санкции против России?

Фройденштайн также обратил внимание на то, что санкции, о которых объявили США, вступят в силу только 21 ноября. Пока нет четкого заявления, что российские компании "Роснефть" и "Лукойл" или иностранные кампании, что с ними сотрудничают, находятся под санкциями.

Хотя даже само заявление уже произвело эффект. Появилась информация, что "Лукойл" решил продать 50% собственных международных активов. В то же время официальная продажа активов не означает, что "Лукойл" не пытается определенным образом обойти санкции, создавая подставные компании. В этом есть недостаток отсрочки введения санкций,

– подчеркнул он.

Еще один недостаток, по его мнению, заключается в том, что за это время иностранные клиенты "Роснефти" и "Лукойла" могут запастись топливом, закупив еще больше российской нефти. Ведь после 21 ноября у них такой возможности может не быть.

Поэтому не понятно, зачем Трамп должен давать Путину несколько недель, прежде чем, вероятно, санкции будут введены. Ведь глава Кремля может за это время попытаться убедить Трампа не вводить ограничения. Так же как ему удалось убедить его не предоставлять Украине ракеты Tomahawk,

– подчеркнул Роланд Фройденштайн.

Он добавил, что сомневается, является ли объявление о санкциях разворотом стратегии Трампа в отношении России на 180 градусов. Хотя это и есть самый очевидный сдвиг, который мы видели до сих пор.

Какова реакция Трампа на испытания Россией ядерного оружия?