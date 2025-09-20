По информации The Times, у Владимира Путина есть три бункера, которые он использует для управления Россией. Это нужно, чтобы предупредить возможность обнаружения его местонахождения.

Путин зациклен на собственной безопасности, потому что боится не только действий других стран, но и самих россиян относительно него. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Путин зациклен на собственной безопасности и понимает, что находится под прицелом очень многих людей. Не все они находятся за пределами России. Я уверен, что в России есть люди, которые хотели бы увидеть конец Путина за все разрушения, которых он нанес российской экономике", – сказал он.

Как защищены бункеры Путина?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что безопасность – это главная задача российского диктатора. Многочисленные системы ПВО, которые ранее защищали оккупантов на передовой, теперь перемещены для защиты бункеров и дворцов Путина по всей России.

Если посмотреть на это с военной и стратегической точки зрения, есть смысл продолжать передвигаться и менять местонахождение. Но ресурсы, которые необходимы для защиты Путина, охраны его бункеров и дворцов, огромные,

– подчеркнул он.

Так называемый глава Кремля может быть хорошо защищен в своих бункерах. В то же время россияне, которых он отправляет на фронт в Украину, не имеют защиты от государства-агрессора. Спасая свою собственную жизнь, Путин обрекает тысячи захватчиков на смерть на передовой.

Он сильно переживает за свою собственную безопасность, но почти не беспокоится о жизни солдат, которых он отправляет на передовую, о гражданах России, чью экономику он разрушил, которые живут в ужасных условиях. В то же время он живет в роскоши, в своих многочисленных дворцах, домах, квартирах по всей России,

– добавил полковник.

Что известно из материала The Times?