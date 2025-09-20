Путин зациклен на собственной безопасности, потому что боится не только действий других стран, но и самих россиян относительно него. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Путин зациклен на собственной безопасности и понимает, что находится под прицелом очень многих людей. Не все они находятся за пределами России. Я уверен, что в России есть люди, которые хотели бы увидеть конец Путина за все разрушения, которых он нанес российской экономике", – сказал он.

Как защищены бункеры Путина?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что безопасность – это главная задача российского диктатора. Многочисленные системы ПВО, которые ранее защищали оккупантов на передовой, теперь перемещены для защиты бункеров и дворцов Путина по всей России.

Если посмотреть на это с военной и стратегической точки зрения, есть смысл продолжать передвигаться и менять местонахождение. Но ресурсы, которые необходимы для защиты Путина, охраны его бункеров и дворцов, огромные,

– подчеркнул он.

Так называемый глава Кремля может быть хорошо защищен в своих бункерах. В то же время россияне, которых он отправляет на фронт в Украину, не имеют защиты от государства-агрессора. Спасая свою собственную жизнь, Путин обрекает тысячи захватчиков на смерть на передовой.

Он сильно переживает за свою собственную безопасность, но почти не беспокоится о жизни солдат, которых он отправляет на передовую, о гражданах России, чью экономику он разрушил, которые живут в ужасных условиях. В то же время он живет в роскоши, в своих многочисленных дворцах, домах, квартирах по всей России,

– добавил полковник.

Что известно из материала The Times?