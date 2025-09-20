Путін зациклений на власній безпеці, бо боїться не тільки дій інших країн, але й самих росіян щодо нього. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

"Путін зациклений на власній безпеці та розуміє, що перебуває під прицілом дуже багатьох людей. Не всі вони перебувають за межами Росії. Я впевнений, що в Росії є люди, які хотіли б побачити кінець Путіна за усі руйнування, яких він завдав російській економіці", – сказав він.

Як захищені бункери Путіна?

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що безпека – це головне завдання російського диктатора. Численні системи ППО, які раніше захищали окупантів на передовій, тепер переміщені для захисту бункерів та палаців Путіна по всій Росії.

Якщо подивитися на це з воєнного та стратегічного погляду, є сенс продовжувати пересуватися та змінювати місцеперебування. Але ресурси, які необхідні для захисту Путіна, охорони його бункерів та палаців, величезні,

– підкреслив він.

Так званий очільник Кремля може бути добре захищений у своїх бункерах. Водночас росіяни, яких він відправляє на фронт в Україну, не мають захисту від держави-агресорки. Рятуючи своє власне життя, Путін прирікає тисячі загарбників на смерть на передовій.

Він сильно переживає за свою власну безпеку, але майже не турбується про життя солдатів, яких він відправляє на передову, про громадян Росії, чию економіку він зруйнував, які живуть у жахливих умовах. Водночас він живе у розкоші, у своїх численних палацах, домах, квартирах по всій Росії,

– додав полковник.

Що відомо з матеріалу The Times?