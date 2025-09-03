"Не за территории": Путин ответил, за что он "борется" в Украине
- Владимир Путин заявил, что Россия борется не за оккупацию территорий в Украине, а за "права человека".
- Также он подчеркнул, что Россия не обсуждала гарантии безопасности для Украины в обмен на территории.
Российский диктатор Владимир Путин заявил пропагандистам, что его страна "борется", продолжая войну в Украине, не ради оккупации новых территорий.
Главным вопросом для России якобы остаются "права человека в Украине". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Как Путин объяснил свою цель в Украине?
В рамках пресс-конференции по результатам своего визита в Китай российский президент заявил, что Москва якобы никогда не обсуждала вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на ее территории.
Гарантии безопасности – это естественно. Любая страна должна иметь эти гарантии и Украина в том числе. Но это связаны с обменом территориями. Мы боремся [в Украине] не столько за территории, сколько за права человека, за право говорить на своем языке,
– заявил он.
Также Владимир Путин назвал "демократией" уважение к решению народа, который "решил жить в составе России".
Какие еще заявления прозвучали?
Он также заявил, что готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, о чем уже сообщал американскому президенту Дональду Трампу. Впрочем, Путин хочет, чтобы встреча прошла в Москве.
В то же время Владимир Путин говорит, что не видит смысла в таких контактах, выдвигая условие проведения референдума. Кроме вышеупомянутого, российский диктатор добавил, что встреча возможна, если будет хорошо подготовлена.
Более того, по его словам, Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий. Также Владимир Путин добавил, что Россия "никогда не будет стоять в стороне от того, что происходит рядом", имея в виду Украину.