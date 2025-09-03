Российский диктатор Владимир Путин заявил пропагандистам, что его страна "борется", продолжая войну в Украине, не ради оккупации новых территорий.

Главным вопросом для России якобы остаются "права человека в Украине". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Как Путин объяснил свою цель в Украине?

В рамках пресс-конференции по результатам своего визита в Китай российский президент заявил, что Москва якобы никогда не обсуждала вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на ее территории.

Гарантии безопасности – это естественно. Любая страна должна иметь эти гарантии и Украина в том числе. Но это связаны с обменом территориями. Мы боремся [в Украине] не столько за территории, сколько за права человека, за право говорить на своем языке,

– заявил он.

Также Владимир Путин назвал "демократией" уважение к решению народа, который "решил жить в составе России".

Какие еще заявления прозвучали?