Укр Рус
24 Канал Новини світу "Не за території": Путін відповів, за що він "бореться" в Україні
3 вересня, 18:11
2

"Не за території": Путін відповів, за що він "бореться" в Україні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Володимир Путін заявив, що Росія бореться не за окупацію територій в Україні, а за "права людини".
  • Також він підкреслив, що Росія не обговорювала безпекові гарантії для України в обмін на території.

Російський диктатор Володимир Путін заявив пропагандистам, що його країна "бореться", продовжуючи війну в Україні, не задля окупації нових територій.

Головним питанням для Росії нібито залишаються "права людини в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Путін сподівається, що зима вбиватиме українців там, куди не доходять його війська, – Зеленський 

Як Путін пояснив свою ціль в Україні?

У рамках пресконференції за результатами свого візиту до Китаю російський президент заявив, що Москва нібито ніколи не обговорювала питання безпекових гарантій для України в обмін на її території.

Гарантії безпеки – це природно. Будь-яка країна повинна мати ці гарантії й Україна в тому числі. Але це пов'язані з обміном територіями. Ми боремося [в Україні] не стільки за території, скільки за права людини, за право говорити своєю мовою, 
– заявив він.

Також Володимир Путін назвав "демократією" повагу до рішення народу, який "вирішив жити у складі Росії".

Які ще заяви пролунали?

  • Він також заявив, що готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, про що вже повідомляв американського президента Дональда Трампа. Утім, Путін хоче, щоб зустріч пройшла у Москві.

  • Водночас Володимир Путін каже, що не бачить сенсу у таких контактах, висуваючи умову проведення референдуму. Крім вищезгаданого, російський диктатор додав, що зустріч можлива, якщо буде добре підготовлена.

  • Ба більше, за його словами, Конституційний суд України не має кворуму та повноважень. Також Володимир Путін додав, що Росія "ніколи не стоятиме осторонь того, що відбувається поруч", маючи на увазі Україну.