Атака российских беспилотников по Польше снова подняла дискуссии о защите украинского неба. НАТО вполне могло бы сбивать российские ракеты и дроны хотя бы на Западе Украины. Проблем с этим не так и много.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, все зависит от политических решений. Страны НАТО вполне могли бы защитить украинское воздушное пространство еще в 2022 году.

К теме Готово ли НАТО сейчас закрыть небо Украины: эксперты разобрали несколько сценариев

Как НАТО может помочь Украине?

Как отметил Криволап, международное право позволяет организовать этот процесс без проблем. Каждое государство имеет право создать военный альянс. Поэтому вполне можно было бы организовать определенный союз, где Украине оказывали бы помощь для защиты гражданского населения от ракетных и дроновых атак.

Что-то летает в воздушном пространстве? Мы договорились, что это будут сбивать. Это можно было сделать еще в 2022 году. Но тогда была администрация Байдена, где говорили об эскалации,

– отметил Криволап.

Впоследствии в экспертных кругах разрабатывали механизмы, как страны НАТО могут быть привлечены к защите украинского неба. Уже сейчас есть цифры в 120 истребителей, 40-50 из которых регулярно бы патрулировали воздушное пространство. Также европейцы могли бы перетянуть определенное количество различных ЗРК, чтобы усилить защиту неба на Западе Украины.

Тогда мы сможем часть ПВО перетащить на другие города или на линию фронта. Технических проблем для европейских стран здесь нет. Есть только политические вопросы,

– отметил Криволап.

Российские атаки по Европе: коротко