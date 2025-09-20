Могли ще у 2022 році: авіаексперт сказав, як НАТО може допомогти у захисті неба України
- 10 вересня Росія атакувала Польщу безпілотниками. Після того активізувалися розмови про те, що країни НАТО могли б збивати російські дрони та ракети в Україні.
- Експерт з авіації Костянтин Криволап пояснив, чому НАТО досі не пішло на таке рішення.
Атака російських безпілотників по Польщі знову підняла дискусії про захист українського неба. НАТО цілком могло б збивати російські ракети та дрони хоча б на Заході України. Проблем з цим не так і багато.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, все залежить від політичних рішень. Країни НАТО цілком могли б захистити український повітряний простір ще у 2022 році.
До теми Чи готове НАТО зараз закрити небо України: експерти розібрали кілька сценаріїв
Як НАТО може допомогти Україні?
Як наголосив Криволап, міжнародне право дозволяє організувати цей процес без жодних проблем. Кожна держава має право створити військовий альянс. Тому цілком можна було б організувати певний союз, де Україні надавали б допомогу для захисту цивільного населення від ракетних та дронових атак.
Щось літає у повітряному просторі? Ми домовилися, що це будуть збивати. Це можна було зробити ще в 2022 році. Але тоді була адміністрація Байдена, де говорили про ескалацію,
– зазначив Криволап.
Згодом в експертних колах розробляли механізми, як країни НАТО можуть бути залучені у захисті українського неба. Вже зараз є цифри у 120 винищувачів, 40-50 з яких регулярно б патрулювали повітряний простір. Також європейці могли б перетягнути певну кількість різних ЗРК, щоб посилити захист неба на Заході України.
Тоді ми зможемо частину ППО перетягнути на інші міста чи на лінію фронту. Технічних проблем для європейських країн тут немає. Є лише політичні питання,
– зазначив Криволап.
Російські атаки по Європі: коротко
- Росія вдарила безпілотниками по Польщі в ніч на 10 вересня. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував країнам Заходу знищувати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Але наразі йдуть лише обговорення.
- В Росії одразу почали "з піною з рота" погрожувати через такі ініціативи. Один з представників російського режиму навіть розповідав, що Польща може втратити територіальну цілісність.
- 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пробули там 12 хвилин. НАТО підняло у відповідь італійські F-35 для перехоплення.
- Росія роками здійснює небезпечні маневри біля різних країн. До прикладу, у 2015 році російський Су-24 порушив повітряний простір Туреччини. Однак тоді турецькі військові збили російський літак. Росія не пішла на військову відповідь через цей інцидент.