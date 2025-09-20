Атака російських безпілотників по Польщі знову підняла дискусії про захист українського неба. НАТО цілком могло б збивати російські ракети та дрони хоча б на Заході України. Проблем з цим не так і багато.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, все залежить від політичних рішень. Країни НАТО цілком могли б захистити український повітряний простір ще у 2022 році.

До теми Чи готове НАТО зараз закрити небо України: експерти розібрали кілька сценаріїв

Як НАТО може допомогти Україні?

Як наголосив Криволап, міжнародне право дозволяє організувати цей процес без жодних проблем. Кожна держава має право створити військовий альянс. Тому цілком можна було б організувати певний союз, де Україні надавали б допомогу для захисту цивільного населення від ракетних та дронових атак.

Щось літає у повітряному просторі? Ми домовилися, що це будуть збивати. Це можна було зробити ще в 2022 році. Але тоді була адміністрація Байдена, де говорили про ескалацію,

– зазначив Криволап.

Згодом в експертних колах розробляли механізми, як країни НАТО можуть бути залучені у захисті українського неба. Вже зараз є цифри у 120 винищувачів, 40-50 з яких регулярно б патрулювали повітряний простір. Також європейці могли б перетягнути певну кількість різних ЗРК, щоб посилити захист неба на Заході України.

Тоді ми зможемо частину ППО перетягнути на інші міста чи на лінію фронту. Технічних проблем для європейських країн тут немає. Є лише політичні питання,

– зазначив Криволап.

Російські атаки по Європі: коротко