Пытали даже за татуировку: оккупанты в Буче мордовали мужчину за рисунок с орлом

Оккупанты безжалостно мордовали людей в Киевской области, в том числе и в Буче. Российские военные пытали украинцев без причины.

Издевались даже за татуировки, которые не нравились захватчикам. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор "Бабель" Евгений Спирин.

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По его словам, для пыток некоторых людей даже не водили в подвал – просто связывали, избивали, а затем расстреливали. В первые дни, когда трупы начали переносить из одного рефрижератора в другой, волонтеры распределили между собой обязанности, и каждый описывал какое-то количество погибших.

История мужчины с тату

У журналиста, работавшего волонтером в морге, был неопознанный мужчина. Несмотря на то, что тела естественно изменились, у погибшего сохранилась татуировка в виде немецкого орла. Через некоторое время случайно нашлись родственники замученного.

Как позже стало известно, мужчину ранило осколками на улице. Его подобрали местные жители и хоронили в подвале дома. В какой-то день туда вошли российские военные.

Житель Бучи сообщил оккупантам, что он – гражданский, а травма – не военная. Поэтому захватчики решили забрать раненого к врачу. Однако когда мужчину раздели, сняли повязку, то российские военные увидели орла.

Орел – как в Германии времен Второй мировой. Они решили, что это значит, что мужчина причастен к "нацистским батальонам" и всему пропагандистскому, о чем рассказывают своим солдатам. Его пытали, пытали и расстреляли,

– рассказал Спирин.

Родные убитого смогли нормально похоронить мужчину.

Спирин рассказал, как в Буче безжалостно мордовали людей: смотрите видео

"Сначала подозревали всех"

Списки на убийства, по мнению главного редактора, были более бутафорские. У оккупантов не было правдивой информации, кто и где проживает в Буче.

"Сначала они подозревали всех, а затем появились местные, начавшие сотрудничать с россиянами", – отметил Спирин.

Мэр Бучи рассказал, что россияне расстреливали людей по специальным спискам . Вероятно, их составляли местные коллаборанты.

В Буче было несколько пыточных

Как рассказал журналист, в Буче было несколько пяточных. В основном у погибших были связаны руки, следы сильного избиения, порезы от ножей. Преимущественно у них было огнестрельное ранение в голову.

Одна из пыточных была в корпусе бывшего детского санатория. Там обнаружили тела 5 убитых, которых там пытали, связывали, ставили на колени и затем расстреливали.

Еще одна пыточная могла быть в жилом комплексе, который заняли россияне. По свидетельству местных, туда захватчики также вели людей, которых после этого больше не видели.

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